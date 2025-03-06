需預約 啟德青年運動場跑步徑 明起開放

【本報訊】啟德體育園上周六（1日）正式開幕，部分設施將陸續開放予公眾使用，其中啟德青年運動場的跑步徑及乒乓球設施，將於明日起率先開放予已預約的公眾使用，公眾可於今早7時起，預訂未來10天內可供租用的體育運動設施。不過，昨早有市民前往青年運動場想進內跑步，結果撲空。

有市民昨早前往青年運動場想進內跑步，結果被保安告知未能進入，十分失望，又指有媒體早前報道，青年運動場會於今日開放予公眾。翻查資料，原來日前體育園的網頁提及，昨日上午10時起，公眾可查看11天內的設施租用情況，部分媒體曾以此資料報道稱體育園設施昨日起開放。

亦包括乒乓球設施 不過，體育園直至昨午才發新聞稿，指將於今日起陸續開放部分體育運動設施供會員租用，首階段將率先開放啟德青年運動場的跑步徑及乒乓球設施。

園方又提醒，年滿15歲的人士須先登記成為「啟德體育園之友」會員，才可透過體育園網頁或手機應用程式，於今早7時起預訂未來10日內可供租用的體育運動設施。值得留意，儘管跑步徑上午7時至下午3時免費開放，但會員仍需提前預約。