啟德體藝館 突清場觀眾被趕走 港辦桌球大賽蒙羞

指午夜前要離開 逾十人不滿喝倒采 啟德體育園開幕後的首項體壇盛事「世界格蘭披治桌球大獎賽」變憾事！前日大獎賽舉行32強賽事，至晚上約11時仍未完場，場館卻要求球迷離場，聲稱「為免影響附近居民以及交通問題」，需在午夜前清場，當地仍有數十名觀眾在場，部分未能看完比賽的球迷感到不滿，在場館外逗留喝倒采，又要求主辦單位交代事件。消委會已接獲一宗投訴，賽事組委會則稱，截至昨日下午4時，接獲30名觀眾查詢51張門票事宜，主辦單位就事件致歉，確認之後會容許觀眾看畢球賽後才離場。港府認為事件「非常不理想」，又指啟德體育園與主辦方在溝通上出現磨合問題。

「世界格蘭披治桌球大獎賽」前日起在啟德體藝館展開，至晚上約11時，球場還在上演「K威爾森對沙治」、「吳宜澤對龐俊旭」的兩場32強賽事，豈料場館方指，啟德體育園規定場館必須在午夜前清場，工作人員遂要求當時在場內的數十名觀眾離開。

文體旅局認衰 稱磨合問題 賽事組委會昨日發聲明，對安排深表歉意，又指事後已與場地積極溝通，確保3月5日至9日晚場賽事的入場觀眾可以在賽事完結後才離場，又建議觀眾提早規劃相應的行程和交通安排。賽事組委會又補償受影響的觀眾，容許他們憑當日賽事票尾，兌換昨今兩日任何場次同等票價的門票。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩昨亦為事件致歉，認為事件「不理想」，事件主要涉及體育園與主辦方的磨合問題，園方、主辦方和文化體育及旅遊局會就初期不理想情況總結經驗，確保不會發生相同事件。啟德體育園亦指，理解觀眾希望完整觀看整場賽事，並已與活動主辦方協調，一旦有賽事在深夜凌晨完結，便會安排交通由體育園前往旺角，方便觀眾轉乘其他交通工具回家。

消委會未能聯絡主辦單位 消委會總幹事黃鳳嫺表示，截至昨早，收到7宗涉及世界桌球大獎賽的投訴，其中6宗因球王奧蘇利雲退賽，認為「貨不對辦」；另有一宗涉及昨晚觀眾在未完賽時已被逐離場事件。消委會指出已努力與主辦單位聯絡但未成功，亦見到主辦單位設補償方案，包括容許換票，但未交代若不換票而退款的安排，希望主辦單位人性化處理。