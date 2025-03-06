事故不斷表現曳 醫管局去年稱推問責制

【本報訊】醫管局轄下醫院去年接連發生醫療事故，當局其後成立公立醫院系統管理檢討委員會研究防堵，委員會去年11月22日公布報告，提出31項建議，建議醫管局從4大方向進行改革，包括要引入公正文化框架，按指引將員工責任定性為人為錯誤、危險行為或鹵莽行為，以及制訂處理程序。明愛醫院昨日表示，涉事的兩名護理人員正在休假，院方已即時制訂措施，提醒醫護人員團隊必須加強溝通，確保團隊清晰理解病人的臨床情況及治療安排。

檢討公院系統管理的委員會報告指，醫管局管理的醫療體系是全球其中一個最大且最複雜的系統，本港公立醫院的醫療風險警示事件，按每10萬人口計算約為0.32，比率遠低於美國、英國、澳洲等國家。而醫管局接收報告後，亦成立了一個管治及架構改革委員會，推動公立醫院的改革。

4方向改革 設應變小組 就報告提出的31項建議，即一強化管治、二加強責任、三培育安全文化，四是其他建議，包括設立快速事故應變小組、建立清晰的事故公開披露指引等，醫管局亦會跟進及落實。