中美貿戰再升級 港府不能續發夢

美國總統特朗普上台後高舉關稅大棒，樂此不疲，不僅中國被視為徵稅對象，就連盟國也不放過。白宮宣布，3月4日開始徵收加墨兩國貨品25%關稅，中國貨亦在原來的10%稅率上再加10%，即徵收20%關稅，所持理由是三國打擊毒品芬太尼不力。在中美貿易戰再升級之際，香港同樣受到波及，惟港府彷彿仍在發夢，認定影響不大。

因應美國的行動，中國國務院關稅稅則委員會發出公告，下周一開始，對原產於美國的雞肉、小麥、玉米、棉花，加徵15%關稅；原產於美國的高粱、大豆、豬肉、牛肉、水產品、蔬菜、乳製品，加徵10%關稅。商務部同時宣布，已被納入不可靠實體清單的美國生物科技公司因美納，禁止其向中國出口基因測序儀。中方亦將15家美國實體列入出口管制管控名單，指他們危害中國國家安全和利益，禁止向他們出口軍民兩用物項。

顯而易見，中國對美國早就做好準備，一待美國出招隨即反制。實際上，外交部長王毅早前在德國慕尼黑安全會議上已亮明底牌，如果美國執意打壓遏制，中國別無選擇，必將奉陪到底。

中國物阜民豐，是全球第一製造業大國，單是做好內循環已足以巋然不動，何況禁止向美國出口稀土等軍民兩用物項這一殺着，的確是對準美國「七寸」去打，對其軍工及科技產業打擊極大。特朗普誓要奪取烏克蘭礦產，其中一個原因，正是要擺脫美國對中國稀土的依賴。惟香港卻是外向型細小經濟體，根本無條件自給自足。美國對華產品加徵關稅，香港貨品亦被納入在內。港府只知是老調重彈，重申香港是獨立關稅區，已向世貿組織提出申訴，又強調香港出口至美國產品只佔出口總值0.07%，認為徵稅對本港影響輕微。

事實真是如此嗎？上月初美國郵政一度暫停接收中港包裹，小額包裹關稅豁免政策亦被撤銷，對本港企業已造成即時的影響。例如有本港環保公司，過去一直跟美國做生意，不時「寄辦」給美國客戶，單是美國郵政一度拒收包裹，以及小額包裹一樣要徵稅，已即時令該公司成本大增。

面對今次貿易戰升級，香港付貨人委員會坦言，即使不少港企已轉往東南亞國家設廠，但難保不會被美國盯上。墨西哥就是一個例子，過去中國企業將生產線移往墨西哥，並當成墨西哥貨物出口到美國以逃避關稅，結果一樣難逃特朗普「法眼」。甚至傳出，墨西哥政府有意倣效美國對中國貨徵稅，以換取不被美國徵稅，反映所謂芬太尼問題只是面子，打擊中國才是裏子。

總而言之，中美之爭事關國運之戰，兩國必會動真格，特朗普尤其反覆，完全無套路可捉。可幸是中國對貿易戰已有豐富經驗，從2018年打響貿易戰以來，不僅早已站穩腳跟，而且有眾多工具應付，但香港卻是相反，長期嬌生慣養，從未碰過大風浪。所謂國際金融中心虛有其表，若不改變心態提高警惕，加緊融入國家發展大局，恐怕一個巨浪翻來，香港這艘小船隨時被沖出大海。