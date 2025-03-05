笑看天下：歐洲諸國仍然未瞓醒

英揆同時宣布，英國將允許烏克蘭使用16億英鎊出口融資購買約5,000枚防空導彈，導彈將在英國製造。英國準備與其他國家一道，通過提供地面部隊和空中力量來支持和平協議。施紀賢呼籲歐洲必須承擔責任，但為了實現和平並取得成功，必須得到美國大力支持。法國總統馬克龍就話，歐洲不會在未來數周就向烏國派遣維和部隊，關鍵是如何利用停火期談判促成和平協議，簽署和約後就可部署部隊。他更建議，歐洲國家應把國防開支提高到佔GDP的3%至3.5%，以應對美國近期在優先事項上的轉變及俄羅斯軍事化。馬克龍成日都話要「歐洲自主」，不要靠美國保護，之不過總是「聲大大冇貨賣」，英揆倒還務實些，知道要實現和平並取得成功，必須有美國支持！