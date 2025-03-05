橫眉冷看：反壓迫與反強權

很多西方政客以為打壓中國，中國就會乖乖就範，要讓這些人明白過來，最好是勸他們先了解中國文化。學中國文化不一定要細讀四書五經，較淺顯容易的，大可以由動畫電影《哪吒》入手。今年中國推出的電影《哪吒2》熱爆全球，主角哪吒一副「偏不信邪」的模樣，在強權面前，他從不低頭。

加拿大總理杜魯多或者巴拿馬總統穆利諾，他們面對白宮主人的恐嚇與苛索，可能很容易會屈膝投降，但同樣的招數用在中國領導人身上，卻是完全不管用。即使在建國初期，中國仍然一窮二白，我們尚且不吃這一套，何況是在今天？

很多外國人不了解中華文化，誤以為中國人個性軟弱，慣於逆來順受，實際上則不然。觀乎中國小說四大名著，幾乎全部都傳揚反權威與反壓迫的思想。跟哪吒個性最相近的，是《西遊記》的孫悟空。齊天大聖鬧天宮，正是表現出「天不怕、地不怕」的氣魄。至於《水滸傳》中的梁山泊，豎起的大旗實際上也有明暗兩支，明的一支寫着「替天行道」；暗的一支嘛，寫的是「造反有理」。 《三國演義》由始至終都是在反抗威權、強權，小說開始時是在反董卓，中後部分就是反曹魏政權。

《紅樓夢》甚少刀光劍影的情節，主角賈寶玉是斯文人，但也熱衷於反傳統、反權威，他最後是以遁入空門來尋求人生解脫。由此可見，中國文化並不主張逆來順受，而是充滿反抗精神。近年西方列強試圖圍堵中國，到頭來，是將中國社會中的哪吒、孫悟空、賈寶玉以至桃園三英傑，統統釋放出來。弄不好的話，這群人足以翻江倒海，西方苦心經營多年的所謂世界秩序，當心一下子會被全盤推倒。