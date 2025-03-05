筆下風雲：和談只有美俄說了算

烏克蘭總統澤連斯基在白宮演了一場世紀鬧劇後，旋即轉往英國，除了獲得首相施紀賢接見並承諾貸款，亦得到總共19個歐洲領導人齊集倫敦力挺。他們排排企影了一張大合照，眾星拱照戲子總統，好不威風。

擺完甫士拍完照，烏克蘭的爛攤子究竟如何收拾？英方表示，各方達成四點共識，包括繼續軍援烏克蘭、讓基輔參與和平談判、阻止俄羅斯未來再入侵烏克蘭，以及組建聯盟來保證烏國和平。法國總統馬克龍則倡議，烏克蘭進行「空中、海上和針對能源基礎設施」休戰一個月，歐洲軍隊在確定雙方簽署和平協議後的第二階段，才會正式部署到地面。

歐盟委員會主席萊恩和北約秘書長呂特雖有與會，亦擺出跟烏克蘭站在同一陣線的正義姿態，但講到底，兩者並無實權，難道他們可以使得郁歐洲諸國派兵出戰俄羅斯嗎？至於馬克龍的停火一個月提議，敢問俄羅斯為何要聽你呢？

還是英國人老奸巨猾，施紀賢明言無美國支持不可能達到和平。誠然，俄烏停戰不是一班美國附庸說了算，而是美俄說了算。若特朗普再來一個徹底翻臉，索性退出北約，這班附庸肯定驚惶失措，對烏國的支持旋即瓦解。單靠歐洲之力，真的可以跟擁有大量核彈頭的俄國硬碰嗎？若歐洲不敢出兵，又無法與俄國對話，俄烏怎麼可能談定和平？

由此可見，歐洲至今仍是口惠實不至，烏克蘭的爛局還是會爛下去。特朗普的粗暴談判手段無疑激起公憤，但西方世界不能缺少美國參與，卻是不爭的事實。君不見，俄羅斯在烏東的戰線持續，務求和談到來一刻掌握更多領土；美國斷絕軍援，烏克蘭隨時連軍餉也發不出。戲做完，照拍完，烏國絕境依然未完。