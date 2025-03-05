強詞有理：一筆糊塗帳

美烏關係鬧翻，特朗普一怒之下宣布暫停對烏克蘭所有軍事援助，這是意料中事，侵侵從來不做賠本買賣，何況被澤連斯基當眾頂嘴，不報復才怪。只是如此一來，受傷最重的恐怕是美國軍工複合體。最近雙方的罵戰牽扯出一筆糊塗帳：美國援烏金額到底是多少？美國國會說批了1,750億美元，澤連斯基則稱只收到750億，後來改稱大約收到1,000億；特朗普最離譜，聲稱烏克蘭欠美國3,500億，卻要求賠償5,000億的礦產。幾個數字完全對不上帳，剪不斷理還亂。難怪超級富豪馬斯克也忍不住在社交媒體質問：美國送往烏克蘭的幾千億美元去了哪裏？

不近情者多藏奸，以上數字明顯都不靠譜，當中必有貓膩，只要馬斯克的政府效率部認真追查，就知道幾千億美元去了哪裏。當然也可能查不出任何結果，畢竟背後涉及龐大利益鏈，錯綜複雜，馬斯克未必敢查。美國審計署之前也曾經查過帳，結果顯示約17%援烏資金不知去向。這可不是一個小數目，而是涉及數百億美元，竟然不了了之，簡直匪夷所思。誰說美國沒有貪污腐敗？

美國智庫的報告指出，美國絕大部分援助並非直接送往烏克蘭，而是交由美國軍方、國務院和國際開發署等機構處理。美媒更披露，高達90%對烏援助回流美國。由此可見，美國軍事援助的最大受惠者並非烏克蘭，而是美國軍火商。俄烏戰爭爆發3年來，美國軍工類股票雞犬升天，相關指數翻了一倍多，既養肥了軍工複合體，也養肥了華爾街大鱷。據說每枚標價高達900萬美元的標槍反坦克導彈，實際生產成本僅200萬美元，食水之深令人咋舌。正如有人形容，當烏克蘭士兵在前線面對死亡威脅時，美國軍火商正商量如何通過加密貨幣轉移超額利潤。

事實上，軍火商與政界狼狽為奸，上下其手，早已不是甚麼秘密，馬斯克質疑援烏幾千億美元去了哪裏，那是明知故問。澤連斯基堅稱烏克蘭沒有收到這麼多援助，顯然不是撒謊，因為相當一部分援助已被美國軍工複合體瓜分。這也正是拜登政府如此好戰的主要原因，其兒子的公司就是俄烏戰爭的受惠者。別看馬斯克帶領政府效率部遇神殺神，遇佛殺佛，其實面對軍工複合體這頭巨獸，他也無能為力，稍有不慎隨時自身難保。美式民主的背後，不知藏着多少見不得光的勾當。