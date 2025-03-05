興田邨 氣爆男戶主仍命危 鄰居憶述猶有餘悸

前日藍田興田邨有單位疑有煤氣洩漏發生爆炸，造成3人受傷或不適，其中單位男戶主多處燒傷，至昨日仍然命危。相關部門經初步調查後，懷疑事涉煮食爐喉管鬆脫，事件純屬意外。因爆炸威力強大，涉事單位鐵閘連大門被炸飛，屋內凌亂不堪。事發當日因不適需送院的男鄰居，憶述事件仍猶有餘悸，指出事發前數小時已乍聞異味，惟一直無法確認源頭，又形容爆炸十分猛烈，「成世人我第一次見」！

事發於興田邨美田樓27樓一單位，消防在屋內救出一名姓劉（52歲）男戶主，他的臉、胸口及手部燒傷，至昨日仍然危殆。另一姓李（76歲）男鄰居因聞到煙味及心跳急速，報稱胸痛不適須送院治理；一名女途人被碎片割傷，經敷治後已無礙。事件中，約50名住戶自行疏散至安全地方暫避。

消防處表示，前日下午約1時35分接報，指美田樓有不明氣體洩漏，約3分鐘後抵達現場，並在接報的單位樓層及附近數個樓層，以氣體探測器檢測，同時部署一條喉及一隊煙帽隊在策略性位置候命。惟消防人員檢測期間，涉事單位於下午3時02分發生爆炸。爆炸後，消防進入涉事單位檢查，發現單位內有不尋常情況而引致漏氣，事件轉交執法部門跟進。執法部門經初步調查後，懷疑該單位因煤氣煮食爐的喉管鬆脫引致爆炸，案件列「導致相當可能會危害生命或財產的爆炸」跟進，初步判斷為意外。

幾小時無法確定異味源頭 昨日上午9時許，記者返回涉事單位視察，發現單位仍未解封，未見有人善後。屋外走廊放有被炸至飛脫的鐵閘及大門，牆身受損露出石屎，屋內一片狼藉，地面散置大量家具雜物和沙泥碎屑，並見到甩脫的扭曲窗框。

在事件中不適送院的李翁受訪時稱，當日上午10時許已經聞到煤氣味，一度懷疑是自己的單位漏煤氣，警員、消防員及煤氣公司職員其後陸續到場，初時不肯定氣味來源是同層或樓上，期間亦多次向涉事的單位拍門，但是無人回應，之後便發生爆炸。

李翁又形容爆炸威力驚人：「佢道門嘅爆炸螺絲甩咗，閘又飛過嚟呢邊，白煙衝過嚟……裏面一隻窗都無得剩，你話幾緊要！」爆炸發生後，消防從涉事單位救出劉男，惟他當時已全無反應。

街坊：數日前有人上門追債 據悉，涉事單位並非自置物業，劉男、劉妻及兩名孩子約於3年前遷入，惟全家只有劉妻一人有工作。有街坊於數日前曾見到有人上門追債，並發覺近日只有劉男在家，未見其妻兒蹤影；由於劉男平日甚少與鄰居打招呼，鄰里關係較疏離，街坊亦不知道具體情況。