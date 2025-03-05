康橋之家 前院長被申破產 揚言就賠償上訴

【本報訊】葵涌私營殘疾院舍「康橋之家」前院長張健華，被指在2014年於辦公室內涉嫌性侵女院友而被刑事起訴，惟因女院友無法作供，張最終獲撤控。疑受害的女院友於2018年由其母親代表入稟區院，民事控告張健華和涉事公司，結果獲賠償119.4萬元。女院友的母親早前入稟高院，要求法庭頒令張健華破產，案件昨於高院聆案官席前提訊。沒有律師代表的張健華，表明會就區院判決上訴到底。聆案官最終把本案押後至4月29日再訊。

呈請人是被指遭張健華性侵的女院友，由她的母親代表入稟；答辯人是張健華。而涉事的康橋護理服務公司於本月已被頒令清盤。呈請方昨指，雖然張健華已經就區院決定向原審法官提上訴，要求擱置執行，原審尚未宣布決定；但由於張沒有就本案提出反對，故要求法庭頒令張破產。

破產案押後4‧29再訊 張健華於庭上表明就本案提出反對，又稱一定會就區院判決上訴，謂自己無律師代表，「好多文件好多程序」、「畀律師蝦」，因明顯有事實偏頗，揚言就索償案會一直上訴至終院。最終呈請方同意把本案押後至4月29日，待區院原審法官就索償案的上訴許可申請頒布決定。

就女院友民事控告張健華和康橋護理服務有限公司一事，區院法官去年頒判詞指，事發當日性侵事件確曾經發生，次被告當時是張的僱主，法官裁定次被告對原告負有照顧責任。考慮到張才是該受譴責之人及事件主因，故下令張需承擔七成的賠償，康橋則需支付三成賠償。案件編號：HCB 9109/2024