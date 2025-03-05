持利剪刺牙醫 退休漢判囚26個月

【本報訊】69歲退休漢疑因不滿接受牙醫治療後仍感牙痛及不適，帶同利剪到診所外待關門時以利剪刺向牙醫的耳背及背部。該退休漢最終被捕，並被控一項有意圖而傷人罪，昨於區院承認控罪，被區院暫委法官勞潔儀判監兩年兩個月。勞官不接納被告是受挑釁而犯案，認為他明顯是有計劃犯案，又指被告如不滿牙醫的診治應向香港牙醫管理委員會投訴，而非訴諸暴力。

不滿診治後仍陣痛不適 被告袁柏鴻（69歲，報稱退休）承認一項有意圖而傷人罪。案情指劉姓事主為一名牙醫，在黃大仙東頭（二）邨內經營一所牙醫診所，被告在2023年7月22日曾到事主的診所接受牙科治療。同年8月26日晚上10時，當事主在診所門外準備關門及離開時，被告突然從後出現，並以20厘米長的剪刀插向事主右耳背及頸下的背部。事主曾反抗糾纏，被告試圖再次施襲，事主倒地並呼救。有男途人嘗試勸止被告，被告則稱是私事，男途人其後報案。被告隨即逃跑，警員最終在被告住所的大堂拘捕他。

被告在警誡下承認犯案，其後表示在接受事主治療後的一個月內，牙齒持續感到陣痛及不適，因而犯案。他指於案發當日中午購買犯案剪刀，其後在診所外徘徊直至對方離開時施襲，事後在衙前圍村地盤丟棄犯案剪刀。事主在送院後經檢查發現，右耳有兩厘米裂傷，右上背近頸處有半厘米刺傷傷口，右手手臂有15厘米裂傷，並於同日出院。案件編號：DCCC 1310/2023