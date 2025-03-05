入境處反黑工拘9人 6為假難民

【本報訊】入境處一直關注與非法勞工相關罪行，並會即時採取行動打擊不同行業的非法勞工。入境處特遣隊早前經深入調查後，鎖定葵涌大連排道一工廈內一間物流公司，至昨日人員到上址進行反黑工行動拘捕9人，包括一名涉嫌聘用黑工的51歲本地男僱主。

受僱物流公司 搬貨斷正 被捕黑工為7男一女（34至60歲），均為菲律賓籍人士，其中6人於被捕前已提出了免遣返聲請，但俱不獲接納；餘下一男一女以家庭傭工身份進入香港。該批黑工被捕時正進行包裝工作，人員在場檢獲大量𠝹刀、封箱膠紙等工具。初步調查顯示，該些黑工經朋友或同鄉介紹從事非法工作，並以現金出糧，日薪約200至300元。

據了解，6名持「行街紙」黑工留港5至6年，該名男家庭傭工的簽證已過期，該名女黑工為現役家庭傭工。該8人在上址工作兩至3日，當時他們把載有雜物的紙皮箱，搬上貨櫃車集運回菲律賓。被捕男僱主為現場負責人，至於他是否知道該批工人可被合法受僱，則有待進一步調查。