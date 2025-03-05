父涉8年來屢姦幼女 電腦藏多張事主裸照

疑無套體內射精 着隔泳褲摸陰莖 無業漢涉嫌自2011年、女兒就讀小六時起，開始不斷在新界住處無使用安全套下強姦她，在她體內射精；並在一次游水時要女兒隔泳褲摸他下體。事主因怕被打，故一直啞忍。直至2021年她才把經歷告訴另一半，事件始東窗事發。無業漢否認13項強姦及一項非禮罪，案件昨日在高院開審。控方指，警員事後在被告電腦檢獲多張女性裸體照，事主從陰唇色素痣等特徵，辨認到是她的裸體。

現年58歲匿名男被告「N.P.S.」，女事主Ｘ現年26歲。據控辯雙方承認事實指，Ｘ是被告的親生女兒。被告面對13項強姦罪，案件發生於2011年3月至2019年8月，Ｘ當時為12歲至20歲，案發地點除其中一處是Ｘ祖母位於上水的居住單位外，其餘12處均為位於上水及元朗，被告一家曾居住的單位。餘下一項非禮罪，則指被告於2014年6月至2016年8月期間的某日，在元朗游泳池非禮Ｘ。

據控方開案陳詞指，被告於案發時跟妻子及兒女同住。被告在控罪所指時候多次強姦Ｘ，包括在Ｘ睡覺時拍醒她，然後拖她出客廳，脫去兩人衣物後，便在沒有安全套下與Ｘ性交，直至射精才把陰莖拔出。其中一次被告帶Ｘ到家中騎樓，要Ｘ背向他，舉起其腳再與她性交至射精。事後，被告叫Ｘ沖身，期間有精液自Ｘ的下體排出。至於非禮事件方面，控方指，被告把Ｘ的手拉向他的泳褲，讓她隔着泳褲摸被告的陰莖，過程中，被告用另一隻手摸Ｘ的陰部。由於被告平日不快時，有時會打人，Ｘ怕被打故一直啞忍。

事主：每兩至三周遭侵犯 到2021年6月，Ｘ因養天竺鼠事宜跟被告爭執。她把爭吵事件告訴當時的男友、現任丈夫，同時把強姦一事告知。被告於同月被捕，警誡下稱無做過。警員在被告的電腦檢獲8張相，當中所攝的女性身體，其大陰唇底有色素痣。Ｘ確認是她的身體，地點是住所。她稱不知道當時遭被告拍攝。醫生檢驗後發現，Ｘ的處女膜有舊的撕裂痕迹。Ｘ在屏風後作供，指被告每兩至三星期便侵犯她一次，總數未能計算。直至2019年她讀副學士，不時早出晚歸，所以侵犯頻率較疏落。案件編號：HCCC 365/2023