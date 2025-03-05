醫健：健康在您手：善用科技提升運動效能

美國運動醫學會（ACSM）每年均會向臨床醫生、研究人員和健身業界從業者進行意見調查，並整合2,000份意見，分析未來一年的運動趨勢。學會於2024年底公布最新調查，推算2025年的十大運動趨勢排名為：使用穿戴式運動電子科技、手機運動程式、長者體適能訓練計劃、減重運動、傳統力量訓練、高強度間歇訓練（HIIT）、數據導向的訓練科技、精神健康運動、功能性體適能訓練及健康教練。

穿戴式運動裝置續登榜首 根據以上調查，可見科技在體適能訓練中日漸受到重視，當中亦帶來各種好處。使用穿戴式運動電子科技（如電子運動手錶）已連續9年躋身前3位，更於去年和今年連續兩年居第一位。除了因電子運動手錶普及化外，其功能也愈來愈多，增加吸引力。使用者可透過電子運動手錶參考數據，以了解自己的身體及運動狀況，例如心跳、血壓、步數和卡路里燃燒等，從而對運動計劃和生活習慣作出調整和檢討。

另外使用流動運動應用程式亦連續兩年躋身頭10名，今年更上升至第二位。而第8位的數據導向訓練科技是首次打進前10名，使用數據科技可即時反映訓練時的表現以及進度，例如於高強度運動班上使用心跳帶，監測運動者的心跳是否達到強度所需，從而更有效地達到訓練目標。

現今科技一日千里，如適當地運用科技，便可提升運動質素與效能。如有需要，可向你的運動教練查詢。

聖雅各福群會永嘉諾健體中心經理 鍾欣穎

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