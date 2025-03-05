冷鋒一夜降9℃ 後日低見10℃

【本報訊】近期天氣乍暖還寒，天文台表示，一道冷鋒正橫過廣東沿岸地區，與其相關的東北季候風會逐漸影響該地區，預測今日天氣稍涼，氣溫介乎攝氏18度至21度，若以昨日天文台最高氣溫達攝氏27度計算，今日最低氣溫急降至18度，則一夜溫差高達9度。後日本港最低氣溫更會降至最低13度，個別分區更會低至攝氏10度。

天文台預測，今日濕度約為75%至95%，降雨概率為中等，展望今明兩日早晚相當清涼及有幾陣雨。後日市區最低氣溫約為13度，新界部分地區寒冷。周日至下周初氣溫逐漸回升，平均溫度介乎攝氏20度至24度。

澳門氣象局預測，今日澳門氣溫略降，大致多雲，初時有薄霧及幾陣雨，吹3至4級北至東北風，氣溫約為攝氏17至22度。

首兩個月降雨量偏低 另外，天文台昨日公布上月整體天氣情況。2月本港平均氣溫為攝氏17.3度，與正常值的17.1度相若。不過，天文台總部錄得的全月總雨量為26.1毫米，較正常值38.9毫米少約33%。今年首兩個月的累積雨量為30.3毫米，是同期正常值72.1毫米的約42%。