骨髓纖維化造血紊亂 標靶藥可緩貧血

【本報訊】都市人常會出現「肚脹」、「易攰見暈」等徵狀，原來可能是骨髓纖維化（Myelofibrosiss）的先兆！有專科醫生指出，骨髓纖維化最為常見的症狀是貧血及脾臟腫大，患者會因為貧血而疲勞、腹部會因脾臟變腫而脹大，亦會出現腹部不適、廣泛性骨痛、持續低燒及注意力下降等。不過由於初期症狀並不明顯，容易被患者忽略，導致病情加劇。

腹部不適廣泛性骨痛要警覺 有研究指出，約每10萬人中就有0.4人至1.5人患有骨髓纖維化，其中男性較多，患者發病年齡中位數為67歲。香港大學臨床醫學學院內科學系臨床副教授、血液及血液腫瘤科專科醫生喬夏利表示，骨髓纖維化是骨髓造血功能紊亂疾病「骨髓增生性腫瘤」（MPN）的一種。患者的骨髓中會有大量未成熟、形狀異常的血細胞，不僅無法提供正常血細胞的功能，更會釋放細胞激素，刺激骨髓中產生更多纖維化組織，繼而再生出更多有問題的血細胞，導致身體運作嚴重受影響。

隨着醫藥進步，現已有口服標靶藥物可有效緩解骨髓纖維化的主要病徵，包括貧血。喬夏利指出，大部分原發性骨髓纖維化患者的JAK2、CALR和MPL基因都出現變異，令骨髓製造血細胞出現異常。近年，針對這些基因的標靶藥物相繼面世。有研究顯示，標靶藥物可有效緩解骨髓纖維化患者的貧血症狀，並減少患者接受輸血的次數。

喬又提醒，骨髓纖維化患者應保持良好生活習慣，注重個人及環境衞生，並遵從醫生建議接種相關疫苗，以預防感染及出現其他併發症的機會。