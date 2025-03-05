擴醫療券灣區試點 詳情擬上半年公布

【本報訊】衞生官員昨日表示，去年《施政報告》提出要將醫療券試點計劃，擴展至大灣區9個內地城市，當局正積極推進有關事宜，並爭取於今年上半年內公布詳情。同時，政府亦會利用「醫健通」平台，擴大跨境醫療紀錄互通。

官員昨日與廣州市人民政府副市長賴志鴻及其率領的代表團舉行會議，討論加大港穗醫療合作，並談到多項跨境醫療措施，包括長者醫療券大灣區試點計劃的實施進度、政府應用程式「醫健通」支援跨境使用電子健康紀錄，以及加強兩地醫療人才交流等。

醫健通將支援紀錄跨境 他表示，港府非常重視跨境醫療協作，並持續探討各醫療領域及層面上的合作，以提升本港及整個粵港澳大灣區醫療專業的區域優勢，相信穗港合作可讓兩地優勢互補、互利共贏，並推動大灣區醫療融合及創新。

目前長者醫療券大灣區試點計劃共有9間醫療機構參與，分別位於深圳、東莞、中山、廣州市及廣州市南沙區。合資格的本地長者，可使用醫療券支付相關機構指定服務的門診醫療費用。