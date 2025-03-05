東呼即應：身背名牌袋當街借錢 怪女被追擊求饒掩臉

【本報訊】借錢黨頻繁出沒要注意，啟德一名背名牌袋的女子，當街向大叔借錢，遭熱心路人拍片追擊，女子蹲地掩臉求饒「別拍了」。另外，馬鞍山有街坊圖文並茂發文指，一對操普通話的中年男女，在街上四處問獨身嬸嬸、婆婆索取金錢，有人險墮騙局。

有網民在網上上載短片指，啟德一名背着名牌背囊、操普通話的女子，當街向大叔借錢，結果有途人拍片追擊，並質問女子「在騙錢嗎？」，嚇得女子落荒而逃，脫了名牌背囊跑走。可能因為心虛，該女子還掩臉，不讓對方拍攝到外貌，其後更一度崩潰蹲下，以普通話求饒「我求求你們了，別拍了，行不行？」

專向獨行長者埋手 除了有美女借錢黨之餘，亦有雌雄借錢黨出沒。馬鞍山有街坊在網上圖文並茂發貼指，看到年約40多歲，操普通話的一男一女，周圍向獨身嬸嬸、婆婆借錢。網民指，當時有途人取錢出來，想給該對疑似騙徒的男女，不過當場有人制止；亦有人嘗試阻攔他們並報案，但警員到達之前他們已逃掉。《東呼即應》認為，這些人打扮光鮮，卻四處向途人借錢，而且專向獨行人士下手，奉勸大家出門要小心！