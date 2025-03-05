業界促再降烈酒稅 當局：要平衡社會聲音

【本報訊】政府在去年10月宣布調低烈酒稅，把進口價200元以上部分的稅率由100%大幅減至10%。當局指截至今年1月的數據顯示，量方面增加了60%，價值亦增加了1.5倍。被問及會否進一步降低至進口價100元以上的烈酒，當局指是否有空間再減，要平衡整個社會的情況。

冀中國白酒用港作貿易基地 商務及經濟發展局局長丘應樺昨在電台節目中指出，減低高價烈酒稅是為促進高價烈酒貿易中心，形容勢頭不錯，期望帶動餐飲、酒店、物流、倉儲等業務一連串的經濟影響，同時亦希望中國的白酒，利用香港作為一個貿易基地。他重申減烈酒稅是希望帶動烈酒貿易，而不是鼓勵人喝酒。

被問及業界建議減稅門檻是否可降至進口價100元以上的烈酒，他回應指減烈酒稅開始了幾個月，也要平衡社會的聲音，例如醫護方面的考慮和經濟效益，適時去看，也不可因為減少烈酒稅而造成一些酗酒情況，對醫護壓力也很大，是否有空間再減，要平衡整個社會的情況。