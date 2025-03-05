油尖旺推聯廈聯管 三無大廈恐難展開

【本報訊】政府計劃今年上半年在油尖旺、深水埗、九龍城及荃灣推行為期一年的「聯廈聯管」試驗計劃，而油尖旺則選定界限街、彌敦道、鴉蘭街及塘尾道一帶推行。政府昨日諮詢該區議會意見，有區議員關注有關樓宇若遲遲未能成立法團，當局有何應對措施。民政事務處代表坦承難度甚高，但強調計劃不會排除「三無大廈」。

區議員關注欠缺法團影響 區議員李思敏指試驗計劃涉及的幾條街道的不少樓宇是60、70年代落成的，許多已接到不同程度的樓宇修葺令或者消防命令，希望能夠透過這個聯廈聯管計劃讓他們掌握如何處理，否則十年八載之後他們又會面對這同樣命令，倒不如趁早的起心肝去處理。

舊區多三無大廈，區議員劉柏祺指該等大廈沒有法團或沒有管理公司，很難找到所有業主出來商討，若大廈找不到所有業主出來參與，對計劃會不會有影響。另一區議員楊子熙亦指三無大廈成立法團是需要時間的，如果未成立法團就已經聘請管理公司，雙方又如何合作提供管理服務？他又詢問計劃會否資助有關舊唐樓需要安裝的閉路電視或對講機。

該區民政事務專員兼區議會主席余健強強調不會排除三無大廈的參與，但難度相當高，例如買保險，便要逐戶徵得三無大廈業主同意，過程並不容易。民政處的代表亦補充，政府不會為參與計劃的大廈在日常管理方面直接提供資助，如果業主就大廈維修或者日常管理需要資助的話，屋宇署或市建局有不少資助計劃是可以幫到業主的。