新地空運中心續租15年 將斥4億引入數碼化

【本報訊】機場空運中心啟用已27年，新鴻基地產昨與機管局簽約，延長機場空運中心租約15年至2043年，並宣布會斥資4億元全面升級中心，包括引入數碼化設施等，料明年初起分階段完成，屆時能提升30%貨運吞吐量。

機場空運中心自1998年啟用，擁有超過150萬平方呎的空運物流倉庫，但倉庫等設施近年逐漸老化。新地主席兼董事總經理郭炳聯在簽約儀式致詞時透露，機場空運中心正全面升級，不止會「整靚設施」。未來的中心倉庫布局會更靈活，可因應中小企的需要調配空間；引入智能數碼化操作系統，包括智慧交通管理系統，改善車流控制，配合機場大數據，並配合智能物業管理系統，能提高物流流暢度及能源效益，又會安裝太陽能板及電動貨車充電設施等。

設施全面升級 提高效率 因應中心全面升級，新地早前已到訪東京、倫敦、法蘭克福等國際空運中心實地考察，並向客戶了解意見，相信升級後整體貨運吞吐量可提高達30%。新地又說，最近與全球南方、「一帶一路」國家市場的貨運量增長強勁。

運輸及物流局局長陳美寶表示，新地投資至少4億元優化空運中心，顯示其對於香港的社會和經濟是一個支持，也鞏固提升香港國際航運和航空樞紐。她又說，位於東莞的空港中心第一期永久工程將在今年底完成，料在三跑下逐年提升機場處理量至每年達100萬公噸。