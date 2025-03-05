綠色船用燃料加注服務 人才培訓遠差星洲

【本報訊】立法會經濟發展事務委員會昨討論《綠色船用燃料加注行動綱領》，有議員認為政府「真係要行快啲」，又指新加坡預計2030年前培訓一萬名相關專業人員，但文件指本港2026年才培養50名人才，關注是否遠遠落後；亦有議員指即使政府已有燃料儲存用地，城規會改劃需時，應盡快行動。

議員陳紹雄認為政府「真係要行快啲」，假如其他大灣區城市有綠色船用燃料加注服務，船公司未必會再來香港卸貨，會影響本港整個物流業。對於文件指本港2026年才培養50名綠色船用燃料相關的人才，他問及如何吸引人才發展教研中心，又關注新加坡預計2030年前培訓一萬名相關專業人員，本港是否遠遠落後。

海運及港口發展專員、運輸及物流局副秘書長陳婉雯表示，政府已經更新人才清單，本港應該發揮自由營商環境，認為構建產業生態圈後其他企業就會來港。她又指政府有走訪大灣區的相關訓練機構，打通課程接受港人報讀，亦會審視相關基金能否支持訓練人才，強調不是限於50名專業人士。

燃料儲存用地改劃需時 航運交通界議員易志明關注政府在青衣南的燃料儲存用地，指在城規會改劃也要一年半載，應盡快做。陳婉雯回應稱，改劃土地需要業界投入，正在籌備，希望今年中完成，其餘事項亦正在密鑼緊鼓。

另外，會上不反對將「構建數碼化港口社區系統」的建議提交財委會，涉款2.15億元非經常性開支。陳婉雯指政府去年施政報告指明，於今年內構建數碼化港口社區系統，當局計劃在本月28日尋求財委會撥款。易志明說業界已要求相關系統10多年，很高興政府終於參與，但是認為系統未來要和本港及內地的單一窗口對接。