高才通惹濫用疑雲 首批續簽僅300餘人

被指藉居港身份慳稅助子女升學 政府近年推出多項人才入境計劃「搶人才」，但計劃亦引起被濫用的質疑，踢爆不少「人才」抵港後只是利用暫時居港的身份各取所需，如有人為了讓子女報讀內地港人子弟學校或子女來港升學，有人為了「港人港稅」優惠，直言過去兩年申請人才計劃的個案皆逾20萬宗，質疑政府把關不牢。勞福局昨日發文反擊，指審批條件嚴謹及清晰，但承認首批高才通簽證自去年12月底開始陸續到期，截至今年1月底，到期續簽的只有300多人；有持高才通簽證抵港的人士指，只獲簽證續期兩個半月，認為高才通計劃無助他們留港。

勞工及福利局局長孫玉菡以《拆解對香港人才入境計劃的迷思》為題發文稱，由2022年底至今年1月底，各項人才入境計劃共收到超過44萬宗申請，當中獲批的超過28萬宗，其中高端人才通行證計劃（高才通計劃）佔三分之一。他指出，高才通計劃下的首批簽證自去年12月底開始陸續到期，截至今年1月底，到期續簽的只有300多人。

初步觀察，成功續簽的高才在港就業情況理想，主要集中在金融、商貿和創新科技等行業。入境處回覆本報查詢指，截至今年1月31日，「高端人才通行證計劃」的拒絕申請宗數有5636宗。

當局指「和平分手」平常不過 孫玉菡強調，為確保只有符合要求者獲批，所有高才通計劃B類和C類，以及優秀人才入境計劃的申請人，須提交由指定第3方認證機構，又或頒授院校就學歷發出的認證文件。雖然高才通計劃首次入境的申請資格相對簡單，亦不要求申請者事先受聘，但到了續簽階段必須證明已在港受聘或開辦/參與業務。

對於人才背景，孫玉菡指截至今年1月底，各項計劃的獲批者中，約四分之一持外國護照。在高才通計劃方面，約四成B類及C類的獲批者畢業於海外頂尖大學。他又稱，人才配對就像情侶關係，若人才覺得香港環境適合，自然會留低；相反若人才選擇不留港，「和平分手」亦是平常不過的事。