港大團隊開發AI自動科研助理系統

【本報訊】隨人工智能（AI）技術的迅速發展，AI在全球研究領域展現出無限潛力，備受學術界關注。港大研究團隊成功開發出一套全自動人工智能研究助理系統。該系統能高效處理網絡資訊搜索與綜合分析，執行複雜的多維度數據分析任務，為科研工作帶來革新性的解決方案。

香港大學計算與數據科學學院研究團隊，研發突破性開源AI研究助理「Auto-Deep-Research」。這套系統展現卓越的網絡搜索與數據分析能力，尤其在處理複雜的多步驟任務方面表現突出。

高效分析多維度數據 當接收用戶指令後，系統能自動搜索並智能綜合網絡上的大量文本和PDF文件，準確提取關鍵訊息，並生成結構完整的分析報告。使用者僅需等待約10分鐘，即可獲得包含可視化數據的全面研究報告。憑藉其優異的複雜任務處理能力，該系統在開源工具評測中脫穎而出，獲得顯著成績。

研究團隊指，這是一套全自動化、高度智能的自動化管理系統，使用者只需透過自然語言描述，即可輕鬆創建和運用個人化的大型語言模型智能體。系統的革新性設計讓即使沒有編程基礎的用戶，也能有效構建和客製化各類工具、智能體和工作流程。