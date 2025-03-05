小六男生墮樓身亡 校方籲注意情緒健康

校園再傳輕生慘劇，昨日中午，馬鞍山寧泰路一間小學的一名小六男生由高處墮下，昏迷倒臥校內球場地上，救援人員將他送往威爾斯親王醫院救治，惜傷重不治。學校證實一名學生墮樓身亡，即時啟動「危機處理小組」跟進事件，校方亦向家長發信，促家長在未來數星期留意子女的情緒，給予適切的關心和安慰，並着家長與校方保持聯絡以便學校及早提供協助。教育局對事件感到十分難過，會為學校提供支援。

有消息指，遇事學生有情緒問題，疑自7樓一號梯墮下，執法部門昨到場圍封現場及進行調查。翻查校方行事曆，該校小六學生月底會進行第3次呈分試。

學校回覆查詢指，全校師生對事件極為難過和悲痛。事件由執法部門進行調查，校方啟動「危機處理小組」，由教育心理學家、社工及教師為各學生提供情緒支援。校方亦發出家長信，促家長在未來數星期留意子女的情緒。教育局則稱，對事件感到十分難過，已即時向學校提供支援及意見，並會與學校保持緊密聯繫，並繼續為學校提供適切的支援。

學童自殺個案10年增近2倍 本港學生自殺問題嚴重，立法會的數據顯示，學童自殺個案由2013年的13宗增加至2023年的32宗，10年間增近兩倍。去年9月開學後，短短半個月就有3宗學童自殺個案。

為回應公眾對近期學生自殺個案急升的強烈關注，當局於2023年12月在全港中學實施以學校為本的3層應急機制，其後兩次延長至2025年12月底，並推出優化措施，加強支援有自殺風險的學生，惟相關機制只在中學實施，早有議員表示，期望可將機制擴展至小學，讓更多學生納入安全網，但至今仍未有相關消息。