安檢漏洞 體育園擬推職員人面識別

【本報訊】啟德體育園上周六（1日）正式開幕，但被揭有人在體育園外以每位最少1,000元的報酬，帶人「走後門」入場，期間毋須安檢和驗票，持違禁品如長傘及專業相機也能順利進場。文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，初步發現有人違規將沒有門票的觀眾帶入場內，已聯絡執法部門展開調查。

另需實名登記後台工作證 羅昨出席電台節目指，事件不涉及大規模違規，當局將積極堵塞漏洞，現已聯絡執法部門展開調查，會適時採取行動。她續稱，體育園有閉路電視和保安，未來將使用科技協助，使用人面識別技術檢查工作人員身份，並實名登記後台工作證。

啟德體育園場館青年運動場跑步徑在上午和下午時段免費開放，傍晚5時至晚上10時半會每位收費18元，羅指，啟德體育園與康文署場地定位不同，除用作日常訓練外，多用作大型體育盛事，相信良好的環境及配套會有跑手及跑步愛好者願意付費練習，康文署未來若有設備升級，亦會考慮收費。

另外，市區重建局提交九龍城區議會的文件顯示，擬在啟德承豐道興建一個11人人造草足球場，若相關規劃獲批，預計人造草足球場最快可於2025/26年便展開工程，並於2027年啟用。