去年訪港客升31% 達4500萬人次

當局推盛匯超級三月招徠 辦多項藝術節國際賽 香港旅遊發展局昨公布最新旅遊數據，去年訪港旅客達4,500萬人次，按年升31%，內地客佔3,400萬，非內地客佔1,050萬，菲律賓旅客較疫情前升129%破紀錄。踏入3月，旅發局展開「香港盛匯超級三月」推廣活動，為訪港遊客及市民聚焦多個世界級盛事，特別提供飲食、購物、交通等實用資訊的盛事旅遊攻略，並與城中超過1,500間商舖合作提供160多項餐飲、購物及娛樂優惠。

菲國旅客較疫前多129%破紀錄 根據數字，去年過夜旅客佔整體旅客人均消費為5,500元，較2023年下跌兩成，其中內地旅客人均消費跌至5,000元。非內地客源中以台灣旅客人數最多，去年有超過124萬人次訪港，其次是菲律賓，人次較疫情前升129%破紀錄，不少多代同堂旅遊及主題樂園捧場客。而俄羅斯的旅客較2023年多118%，增幅最高。

至於郵輪旅客總流量達35.5萬（不計本地居民），按年上升63%，有31間郵輪公司到港，停靠香港次數有150次。而會展過夜客亦有142萬人次，按年升9%，人均消費近7,800元，較整體旅客消費高大約四成。

旅發局預期今年全年訪港旅客人次4,900萬，較去年升一成，預期人均消費為5,500元，平均過夜3.2晚，整體滿意度8.8分（10分滿分），與去年數據相若。

新一份預算案提出向旅發局撥款12.35億元，旅發局總幹事程鼎一昨在傳媒午宴上表示，撥款實際減少20%近3億元左右，故熱度初心不變，需「精準去做」，不追求數字，是將「香港形象做好佢」，而維港無人機及煙火表演也改為「精準發放」，僅在特定日子舉行。

旅發局已開展「香港盛匯超級三月」在內地及海外的宣傳，更廣邀全球知名KOL親身參與，體驗城中盛事魅力。先有香港藝術館展出來自法國橘園美術館及奧賽博物館52件珍藏畫作的塞尚和雷諾阿的世界、展出逾1,300位藝術家精心傑作的香港藝術節。緊接是雲集世界精英桌球選手的世界格蘭披治桌球大獎賽、全球最具規模的高爾夫聯賽之一LIV Golf香港站等。另外亦有為社區注入全新藝術活力的HKwalls 街頭藝術節；馬壇盛事香港打吡大賽等。

按節慶類型串連盛事 宣傳吸客 至於首次移師啟德體育園舉行的香港國際七人欖球賽，相信可吸引世界各地遊客訪港參與。程鼎一表示，為了讓旅客及市民參與本港多元化盛事時體驗更完美，旅發局將按照月份、節慶或活動類型，串連城中不同盛事，加大宣傳力度，為旅客推介更豐富的體驗。

本港3月部分重點盛事