港人愈大愈肥 中學生超重率高企

【本報訊】港人肥胖問題嚴重，昨日是「世界肥胖日」，衞生署公布近年有關肥胖的調查，發現本港15至84歲人士中，超重和肥胖的普遍率從2014/15年的50%，上升至2020至22年的54.6%；學生方面，小學生的超重（包括肥胖）普遍率由2022/23學年的19.5%，下降至2023/24學年的16.4%，為2014/15學年以來的新低；惟中學生的超重（包括肥胖）普遍率則維持在20%的高水平。結果顯示，港人體重控制成效有「愈大愈差」之勢，衞生防護中心呼籲市民實踐健康生活，均衡飲食、多做體能活動和減少久坐的時間。

衞生署指，成年人若體重指數介乎23至25則屬於「超重」，體重指數達25或以上則為「肥胖」。衞生署近年進行的人口健康調查報告指出，本港15至84歲人士中，超重和肥胖的普遍率從2014/15年的50%，增加到2020至22年的54.6%。中學生的超重（包括肥胖）普遍率亦維持高水平。

均衡飲食多運動活出健康 衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，肥胖是罹患多種慢性疾病的主要風險因素，包括高血壓、心臟病、中風、二型糖尿病、癌症、肌肉骨骼疾病和睡眠窒息症。他呼籲市民應從小實踐健康生活，包括保持均衡飲食、多做體能活動和減少久坐的時間。

世界肥胖聯盟將每年3月4日定為「世界肥胖日」，而今年活動的主題是「改變系統，更健康的生活」，呼籲大眾聚焦在導致全球肥胖率持續上升的因素，致力改善食品、環境和衞生等系統。