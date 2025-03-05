長者搭車將行「2蚊2折」新制 八達通機18個月內更改收費

【本報訊】因應最新「2蚊2折」政策，全港多部八達通機需更改設定。八達通集團董事局主席楊美珍昨日出席傳媒午宴時表示，正全力配合政府，盡力在18個月內完成更新八達通機程序。她又指現時電子支付平台競爭激烈，為方便市民旅行推出創新服務，預計最快今年第3季至第4季，於日本可以使用八達通App（手機應用程式）作電子支付，但暫未知會與日本哪一間營辦商合作。

八達通營運總監甘志深表示，有信心在18個月內完成更新八達通機程序，以配合政府新措施，他強調現階段仍有細節未知，例如轉乘優惠如何計算等，故要在方案細節清楚後才開始調節機器，之後要再作測試；屆時港鐵及巴士公司會自行改動八達通機，但其他公共交通工具包括渡輪、小巴等就由八達通公司更改。

至於更改系統的行政費由誰支付，甘笑言「未傾到邊個畀錢」，但透露上次調低長者優惠至60歲是「按成本收番」，屆時會再就行政費與政府討論。

爭取登陸日本 便利港人消費 而為讓出外旅遊的香港用戶更輕鬆，八達通除可用銀聯、微信支付、韓國「Zero Pay」等在外地付款外，未來會爭取登陸日本，方便用戶出行。八達通又預計在今年第2季至第3季推出新旅客版全國通卡，之後更會在八達通App開通「call車易」功能，屆時市民北上可以用八達通App預約內地網約車，並用應用程式內的港幣支付，毋須再自行兌換。