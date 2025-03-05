政府操刀取締「劣質劏房」 相比污糟住戶更怕被趕

【本報訊】劏房居住環境惡劣。有調查結果指受訪住戶擔心政府取締「劣質劏房」會導致租金上升。該團體昨到立法會向議員申訴，當中不少住戶擔心取締「劣質劏房」同時會讓他們無家可歸，期望政府保障他們住屋質素，當中有住戶指其板間房有超過10人居住，曾有人持刀打鬥。

75%受訪者促「簡樸房」設起始租金 社區組織協會去年12月至今年1月期間訪問211戶劏房、板間房及床位的租戶，顯示約44%受訪者認為如沒強硬措施，業主會消極處理「劣質劏房」；約34%受訪者認為業主會藉機提高租金。另外，75%受訪者認為政府應該規管起始租金，受訪者期望的「簡樸房」租金中位數為2,000元。

到場申訴的8名市民中，有半數擔心取締「劣質劏房」時被趕走；5人提及環境治安問題，亦有人擔心過渡性房屋配套不足。當中租床位的羅先生表示，單位內有超過10個床位、廁廚共用，曾有人起爭執而持刀打鬥。

左女士的板間房也是廁廚共用，指女兒有特殊學習需要，擔心被鄰居傷害或起爭執。在場議員問及是否有使用社區客廳，左女士指住處距離社區客廳的路程需時20分鐘，只能等到周末才去。亦有雙非家長稱，由於房間沒簽約，不能到食物銀行領食物，又稱曾有「黑人」敲門騷擾。

有居住在天台僭建屋的長者表示，該分租僭建物水浸、有老鼠，但擔心投訴後會被趕走，又指曾聽聞其他單位有長者未等到成功輪候公屋已過世。另一名長者亦投訴樓梯滿是雜物、老鼠，又指曾獲分配過渡性房屋，但擔心下山買菜膝頭痛。

社協建議「簡樸房」應引入最低人均居住面積，同立法訂立起始租金並恒常化租金津貼，並制訂有序的規管時間表。議員郭偉强認為難以讓所有人「上埋樓先做（取締劣質劏房）」，期望政府循序漸進並盡量延長寬限期。議員江玉歡指取締「劣質劏房」而不讓租金急升是一門「藝術」，期待政府雕琢，同時提倡講求科學。