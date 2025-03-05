新生嬰兒獎勵金 迄發8億公帑

出生率連升3年 男仔佔多

數據顯示，2022年至2024年，香港的出生登記數字逐年增加；值得注意的是，2024年的出生登記數字出現了顯著增長。全年共有36,767名新生嬰兒登記，其中男性19,285人，女性17,482人。與2023年相比，2024年的出生登記數字增加了3,479人，增長率為10.46%。若以性別分布，數據顯示過去3年中，出生的新生嬰兒男性較多，比女性多了4,563人，佔總出生人數約4.43%。