新生嬰兒獎勵金 迄發8億公帑
【本報訊】根據統計處數據，近3年出生人口呈上升趨勢，當中去年的出生人口更相較2023年上升逾一成。此外，政府為促進生育而推出的新生嬰兒獎勵金計劃，截至今年2月已經發放約逾8億元，當局指今年第4季將對計劃作出檢討。
出生率連升3年 男仔佔多
數據顯示，2022年至2024年，香港的出生登記數字逐年增加；值得注意的是，2024年的出生登記數字出現了顯著增長。全年共有36,767名新生嬰兒登記，其中男性19,285人，女性17,482人。與2023年相比，2024年的出生登記數字增加了3,479人，增長率為10.46%。若以性別分布，數據顯示過去3年中，出生的新生嬰兒男性較多，比女性多了4,563人，佔總出生人數約4.43%。
對於新生嬰兒獎勵金計劃，政府表示，截至2月28日，共接獲約40,867宗合資格申請，並已向40,245名申請人發放獎勵金，總共發放金額約8.05億元。
政府還表示，自計劃推出以來，收到不同意見，包括擴大獎勵金的金額、覆蓋率、將計劃恒常化或取消計劃等，預計於今年第4季會就計劃作出檢討。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：