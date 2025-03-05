育兒18年花600萬 逾70%港人唔願生

經濟住屋均受壓 結婚年齡亦趨晚 香港政府出招救生育率，惟香港婦聯調查發現有71.9%的受訪者不願生育小孩，19至29歲的群體依然屬最不願意生育的組別。影響生育率的因素還包括婚育年齡延後、經濟問題、住房擠迫以及職場環境這些因素。對於本港生育率，婦聯建議政府應積極鼓勵生育，並提供包括經濟、彈性工時、幼兒照顧及生殖醫學等方面的支持。

香港婦聯副主席歐陽寶珍表示，是次「港人生育意願2025」共調查了1,320名50歲以下人士以及960名50歲以上人士，調查發現有71.9%的受訪者不願生育小孩。願意生育的受訪者則佔28.1%，相較去年上升2.1%。在願意生育年齡方面亦進一步延遲，最願意生育的年齡組別為30至39歲，達32.8%，而最不願意生育的19至29歲組別則佔比持續下滑，為23.3%。歐陽寶珍指，從數據可見，「晚育」已成大趨勢。

對於年輕人不願生育、晚育的情況，香港婦聯副秘書長林慧明表示，去年8月政府曾公布初婚年齡中位數，男性為32.5歲，女性為30.9歲，達近年新高。而且隨着物價連年攀升，育兒成本亦高企，養育一名兒童至18歲的成本需逾600萬元。同時香港現時住房擠迫也是導致不願生育的原因之一，人均居所樓面面積中位數僅約為172平方呎。另外，職場環境中亦缺乏彈性工作時間與育兒假，有90%受訪者認為彈性上班和加班託兒或課託服務，有助釋放婦女勞動力。

湊仔疲勞失自由 年輕人擔憂 香港婦聯副主席羅婉珮則指。現時市民的育兒經濟壓力大增，育兒成本增速超過薪資升幅，對於年輕夫婦育兒無疑會令自身經濟雪上加霜。羅續指，不僅如此，在生育思想方面，大部分人認為生育孩子會大量消耗時間及精力，束縛自己的自由，在工作繁忙的香港社會，不少人會因超長工作或沒有被保障的員工效益，而放棄或延遲生育。

團體倡政府牽頭 增配套援手 對於提升本港生育率，歐陽寶珍建議當局，要積極宣揚生育兒女的正面資訊，還要在社會各方面提升嬰兒友善環境，鼓勵年輕夫婦生育意願。同時，政府亦應帶頭落實家庭友善政策，為提供彈性工作時間、在家工作以及僱主託兒服務等公司提供稅務減免。還可考慮參考其他國家，增設子女成長基金，上限為20萬元，用於子女成長、學習及照顧等方面，減輕年輕夫婦照顧嬰幼兒的經濟壓力。歐陽續指，政府還應向公務員看齊，增設3日育兒假，以及增加生殖醫學的資助或支援，協助生育有困難的夫婦，支持鼓勵生育。