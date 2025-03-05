憂貿戰無了期影響 港企早削在美市場

【本報訊】中美貿易戰升溫，美國早前宣布自昨日起提高對中國包括香港進口商品關稅10%，即累計向中國貨加徵20%關稅。港府昨日嚴斥美國做法是損人不利己，做法嚴重違反世貿規則，敦促美方撤回單邊關稅措施，港府亦會向世貿提出申訴。商務及經濟發展局局長丘應樺表示，本港有約61億元商品是出口到美國。本港有廠商對美國累計向香港貨品加徵額外20%關稅感無奈，指業者為免關稅戰「無了期」滋擾，不少已減少美國市場。

香港付貨人委員會主席林宣武昨表示，本港很多生產商去了越南及東南亞不同地方，他希望派駐各國的港府經貿辦加強與當地政府溝通，盡快將各國市場貿易保護措施訊息，向本港業界分享，商討應對措施。

港產出口貨 美佔近一成 丘則稱，香港製造的產品整體出口貨值約為656億元，當中有61億元的商品是出口到美國，佔近一成。政府表示會加強與新興經濟體的貿易往來，進一步減少美國加徵關稅可能對香港整體經濟的影響，強調香港有許多優勢，會開發東盟、中東等經濟體，不再把專注放在美國。另外，丘又表示，港企經過多年的貿易戰，已經將生產的地方遷移到其他地方，而美國和香港的貿易順差達到2,700億元，美國在香港也有1,400間企業，批評美國做法是損人不利己。

丘又指，政府曾就美國要求香港生產的商品標記原產地為「中國」，而不能貼上「香港製造」標籤向世貿申訴，雖然香港獲勝訴，但美方卻不遵守相關決定，指若然美國再次不遵守相關關稅申訴的裁決，政府亦沒有辦法。