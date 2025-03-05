台積電在美投資添食 增建5廠總額1.29萬億

【本報綜合報道】台灣半導體生產公司台積電總裁魏哲家前日在白宮與美國總統特朗普會面後宣布，未來數年將在美投資多1,000億美元（約7,800億港元），包括建造5間新晶片廠。台灣表示會做好協助及把關工作，確保台積電擴大赴美投資同時，把最先進製程留台。

台積電擴大投資計劃包括興建3座新晶片廠、兩座先進封裝設施及一間主要研發團體中心等，加上先前承諾在亞利桑那州投資650億美元（約5,070億港元），總額已達1,650億美元（約1.29萬億港元）。特朗普稱，台灣壟斷半導體市場，台積電在美擴大投資將創造大量經濟活動，並增加美國在人工智能（AI）及更多方面主導性。

被問及一旦中國大陸決定孤立台灣或拿下台灣，台積電新投資能否在晶片問題上，把對美影響最小化時，特朗普表示「當然會」。他續稱：「我不能說最小化，因為那將是災難性事件，但會給我們在這個非常重要產業中一個地位。」他認為假如台灣出事，美方也有非常大影響力。