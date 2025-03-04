龍七公：弘揚中華文化 培育正向思維

民政及青年事務局（民青局）日前宣布推出新一輪內地專題實習計劃，為青年提供涵蓋文物保育、科研技術、生態及環境保育的專題實習機會。該計劃帶領青年走進歷史體驗文化，進一步推廣中華文化傳承，培養愛國情懷。

走進內地 體驗發展 新一輪計劃於今年6至8月期間展開6個實習項目，共提供超過110個專題實習名額，包括「港澳青年故宮實習計劃」、「大熊貓國家公園臥龍片區青年實習計劃」、「中國科學院青年實習計劃」等，讓參加者了解和參與國家文化、自然保育和科研單位的工作，親身體驗國家不同領域的發展成果。

透過計劃，香港青年可走進內地，觸摸新時代發展脈搏，實地體驗祖國發展巨變，增進對國家歷史的了解，有助提升民族自豪感，是用行動實踐「青年興，則香港興」精神。香港青年是未來的主人翁，亦是推動社會發展的生力軍。香港要發展成為8大中心及亞洲國際都會，本港青年至關重要。國家向來高度重視青年、關懷青年、信任青年，視促進青年更好成長、更快發展為國家的基礎性、戰略性工作。

香港正進入由治及興的新階段。國家近年推出的「十四五」規劃、粵港澳大灣區建設和「一帶一路」倡議等重點戰略政策，為香港帶來無限機遇，亦為香港青年帶來更多元的發展機會及更廣闊的發展空間去實現夢想。開展青年發展工作，是為下一代搭台搭梯、構建未來的最好時機。民青局於2022年12月公布《青年發展藍圖》，提出超過160項具體行動及措施，並通過《藍圖》闡明了青年發展關係到國家、民族和香港的前途和未來。

值得重視的是，現時香港青年面對多項挑戰，包括青年失業率上升、跨代社會流動障礙增加等，這亦是全球現象。隨着疫情過去，經濟增長放緩已成事實，加上企業與職場競爭過烈而產生的問題，使年輕一代對未來產生迷茫。事實上，現時不少年輕人即使付出一定努力，取得不俗學歷，但往往亦難以覓得理想職位和發展機會，無法取得經濟自由和工作與生活平衡，可能養活自己還足夠，但結婚、買樓、生兒育女則困難重重，以致難以實現自我價值，甚至衍生「躺平」文化。更有專家指出，上述情況看似已成為現代一個難以完全消滅和逆轉的社會、經濟現象。

為加強時下青年的自我認同和照顧其需要，政府應切實針對他們所面對的困難提出改善措施，如提供更多青年宿舍、推動更多元化的升學和就業選擇、制訂「人力供應短缺」清單等，並繼續在完善長遠青年政策和發展藍圖下工夫。新一份預算案在青年就業、創業及教育領域提出多項措施，期望政府能準確落實有關措施，確保青年能受惠，幫助他們建立正面價值觀，增強民族自豪感和主人翁意識，抓住發展機遇，為中華民族偉大復興事業和香港繁榮貢獻力量。