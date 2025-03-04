撥亂反正：台灣玩火 真會自焚

今日烏克蘭，明日台灣，這句話已足足講了3年，開始時大家只是帶點說笑、比擬或警告性質，最近卻愈來愈似會成真。

這3年來出現的變化，首先是台灣的領導人。俄烏戰事剛開打時，執政的還是蔡英文。她當然也是個頑劣台獨分子，但因經驗較老和民望偏低，其台獨主張表現得比較審慎含蓄。但自稱「務實台獨工作者」的賴清德則冒進、狂妄得多，在島內濫用司法肅清民眾黨，又發動「大罷免」企圖推翻民意打倒在立法院佔優的國民黨；對島外則假借海底斷纜事故挑剔大陸，以及挑起島內的反共倡戰情緒，甚至連兩岸學生、學校的民間交流都想斷絕。

有關行徑酷似俄烏開戰前的烏克蘭「戲子總統」澤連斯基。澤氏在勝選上台不久，便不斷借故挑起國民的反俄情緒，在國內推動「去俄文化」及「去東正教化」，以及不止一次謊稱已獲歐盟及北約批准烏克蘭加入，完全無視俄羅斯多番在明在暗發出的軍事警告，最終求仁得仁，玩火自焚，迫使俄軍大舉入侵。

另一個變化是美國。新任總統特朗普在競選時已明言台灣位置太遠，美軍難以防守，又斥責台灣搶走了美國晶片業務，或多或少會增加了中共領導人以武力收回台灣的信心。

對於有台獨分子聲稱，特朗普急於平息以巴及俄烏戰火，正為了集中精神和軍力重返亞太與中國對抗，並以美國國務院網站近日刪去「不支持台獨」字句，以及日本容許台灣人改稱國籍為「台灣」為佐證。但有關轉變可能只是特氏對中國的談判策略，以至某些擦鞋仔擅自揣摩上意的行為。特氏日前被問及美國會否協防台灣，便重申不會公開評論有關問題，並強調自己與中國領導人關係很好。