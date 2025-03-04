筆下風雲：俄烏戰爭照妖鏡

烏克蘭戲子總統澤連斯基，跟美國總統特朗普鬧得不歡而散後，即時離開美國轉飛英國，在倫敦跟首相施紀賢會面，並獲英政府提供22.6億英鎊貸款，加強國防能力。施紀賢揚言堅定不移支持烏克蘭，戲子總統則重現歡顏，千多萬謝。

問題是，區區廿多億英鎊，究竟夠烏克蘭幹甚麼？以特朗普的說法，澤連斯基政府從美國獲得高達3,500億美元的援助，但俄烏戰爭打了3年，烏克蘭一直無法取勝，數千億美元就此打水漂。何況英國這筆又是貸款，烏克蘭早就欠下歐美巨債，不變賣礦產如何抵銷？到頭來還不是要十代烏克蘭人來償還？

別看英烏兩國，聲稱將以俄羅斯遭凍結的資產來作償還，但講係咁講，以特朗普完全傾向支持普京的態勢發展，美國隨時解除對俄羅斯的各項制裁，甚至會將俄方被凍結的資產解凍歸還。而且更重要一點，是烏克蘭在戰場耗損武器的速度太過驚人，只要美國不再供應武器，單靠歐洲根本無力應付。

實際上，歐洲長期依賴美國的核保護，早就失去自強自立的意志和時機，難為法國總統馬克龍仍然擺出大佬款，早前跑到白宮向特朗普說項不果後，又振振有詞表示歐洲不能再依賴美國的核威懾，法國願對歐洲國家提供核保護傘。

事實卻是，法國的國際軍力排名落後，連南韓、印度也不如。馬克龍在自己國家也是不受歡迎人物，選舉接連失利，民望低殘，情況比加拿大總理杜魯多好不了多少。偏偏如此大口氣，可謂不自量力。若法國真有這麼強大的軍事實力，馬克龍早就應該派兵到烏克蘭對抗俄羅斯，而不是坐在愛麗榭宮光說不練。俄烏戰爭來到這一刻，活像一塊照妖鏡，照出歐美的貪婪，也照出烏克蘭的愚昧。