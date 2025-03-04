坦言集：禁制中國

美國對華的經貿戰開啟了。事實上，特朗普第一任期的關稅與貿易措施依然在執行中，美國民主黨政府對華的歧視性政策與制裁也沒有改變。結果美國對華的貿易政策嚴厲之處雖比不上俄羅斯、伊朗等受制裁的國家，卻是在其他各國中最受其害，且愈來愈惡劣。

在第二個任期裏，特朗普當然會進一步加強對華的歧視與制裁。他上任僅一個月內，便連續宣告兩次疊加10%關稅，即全面增加20%的關稅。部分原因是中國對美國的歧視措施作出反制，不肯屈服。按特朗普的脾性和談判技巧，中國若對剛新加徵的10%關稅再作出反應，相信特氏對華關稅將加碼提升，甚至變相暫時禁止從中國進口，以此威逼中國讓步。

特朗普對華的戰略是圍堵。先是美國出手，隨之是美國脅迫其他國家配合，同樣在貿易歧視中國。例如他正在迫使墨西哥增加從中國進口貨物關稅。墨西哥後，相信他還會要求其他國家對華的進口加以限制。

特朗普總的貿易戰略是用關稅等手段（包括對等關稅），迫使從外國進口成本高於美國國內生產，以此減少進口和外貿逆差，也刺激本地生產。這實質是高關稅的保護主義，與近一、二百年國際經貿自由貿易化的趨勢背道而馳，也回復到美國的傳統高關稅體制。此外，美國正商議打擊中國製船隻運輸貨物到美國，更與英國在1846年廢除《穀物法》（The Corn Laws）開啟自由貿易的發展相反，這是逆時代趨勢而行。按此戰略，所有美國的貿易夥伴都將承受不當的保護主義壓力。美國對付中國，便會是全面的高關稅，比現時疊加的20%還會增加。因中美生產成本的競爭優劣差別太大，同時美國也會防範中國往他國轉移生產來繞道出口往美國。

由於特朗普政府對華限制的目的是不容許中國超越美國，美國優先實際是要求美國領先。中國現有超越美國的領域，以及正在加快追趕的領域，都是美國要防守、要限制中國發展的範疇。這已經是政治化目標，而非經濟目標。因此，在關稅政策以外，特朗普政府基本上可任意在任何領域，採取任何手段（包括非經濟、非市場的）來阻止中國超越美國的發展，這個邏輯推至極端，便不排除使用戰爭手段，包括代理人戰爭。

中美之爭便不是單純的經濟競爭，而是政治鬥爭，屬零和遊戲，你死我活。