Future Ecopreneur Programme 表揚綠色創科生力軍

Future Ecopreneur Programme首屆成果展示日暨頒獎禮，已於2月27日在香港科學園成功舉行。（袁志豪攝）

由恒生銀行、香港科技園公司以及和富社會企業聯合推動的全港首個綠色創業計劃Future Ecopreneur Programme，首屆成果展示日暨頒獎禮，已於2月27日在香港科學園成功舉行。活動現場展示了26個環保創新方案，並吸引多位業界領袖及專家出席見證。其中19隊更入選為科技園公司IDEATION計劃的培育公司，有機會獲10萬港元種子基金支持。該計劃旨在通過創新方案推動可持續發展 ，第二屆創業計劃現已正式開始招生，科技園公司冀兩年半內培育30至40間綠色科技初創企業。

在此次創業計劃中獲得榮譽大獎的MetaGreenX公司，創辦人之一的吳梓菁表示，現時大部分植樹工作都是以人力為主，缺乏實時監控導致樹苗存活率不高，而該解決方案是將傳感器插入土壤，以即時分析並獲取區域內的土壤成分、濕度及養分的關鍵訊息，能大幅提升樹苗在首3個月內的存活率。吳梓菁指，裝置目前已在本港進行測試，未來將考慮進軍內地以及海外，終極目標則是致力去荒漠化。

傳感器插土壤 助樹苗成長 香港科技園公司行政總裁黃克強指，計劃首屆吸引了全港13間大專院校近60份綠色創新創業方案。科技園公司將致力培育環保創業家，並繼續與各界合作，推動綠色科技發展，計劃目標於兩年半內培育出30至40間綠色科技初創企業。

和富社會企業S.I.T.E.主席陳偉豪則表示，他們的目標是致力培育青年成為具遠見的綠色企業家，以創新科技推動可持續發展，為香港乃至全球應對氣候變化挑戰。

此外，第二屆Future Ecopreneur Programme現正招生，有興趣的綠色生力軍可報名參與。入選計劃的優勝隊伍將有機會獲得初始啟動資金、以及參與多項孵化支援計劃的資格，累積實戰經驗，以成為新一代的綠色創科企業家。