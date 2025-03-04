男子遇襲後倒斃公園 3人脫謀殺罪

【本報訊】一名男子於4年多前被發現坐在油麻地咸美頓街休憩花園的櫈上毫無反應，救護員到場後證實該男子已經死亡。執法部門經調查後拘捕3名男子，指他們涉因追債而禁錮及襲擊事主，事主跳窗逃走，其後倒斃於涉案公園。該3名男子早前否認謀殺罪，經開審後高院陪審團昨在退庭商議約兩小時後，一致裁定3人謀殺罪罪名不成立，但作為交替控罪的襲擊致造成身體傷害罪則罪成。高院法官陳嘉信判處3人均監禁15個月，並指判刑需考慮到法醫報告顯示事主身上有多處瘀傷及他當時沒有反抗能力。

襲擊罪成各囚15月 3名被告分別是高勝源（28歲）、張紹強（29歲）及譚卓才（41歲），3人被控於2020年8月8日，在香港謀殺當時44歲的男子陳志輝。辯方求情指，3名被告均已還押逾4年半，並指事件實屬不幸，被告當時無意殺人。控方案情指，被告高勝源於案發前一天要求認識事主的吳姓男子協助找出事主，並稱事主欠他錢。同日晚上約8時，高將事主帶到砵蘭街198號1樓某單位，當時張、譚及一名女子亦在場。高指稱事主欺騙他及欠他錢，質問事主為何不還錢。

3名被告其後對事主拳打腳踢，又用煙頭灼事主的手，高及後用手機拍攝張及譚毆打事主的過程，兩人曾將事主當成足球互踢。同場女子看見譚踢向事主腰間，因不忍直視，故自行離開。午夜時分，吳姓男子到單位外見事主俯伏在單位地上，張及譚在旁看守。其後事主衝入吳的單位，然後爬窗跳落3米下平台，再從平台跳往地面。直至8月8日早上約8時，事主步入油麻地咸美頓街公園內。約3小時後，巡邏警員發現事主，救護員到場後證實事主死亡，出現屍僵，顯示已死去一段時間。

法醫事經驗屍後指事主有肋骨骨折，死因為脾臟破裂。控方指稱，事主被打至骨折，導致生前數小時內出現脾臟破裂及內出血，引致死亡。

高在被捕後於警誡下稱，事主在一次交易中欺騙他的友人，他代友人向事主追討兩萬元。張及譚則分別指是協助高向事主討債及阻止離開，並打了事主一至兩次。

■案件編號：HCCC 94/2023