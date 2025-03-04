興田邨單位氣爆 鐵閘窗戶炸飛戶主命危

【本報訊】昨日下午約2時，藍田興田邨美田樓有多名居民報案，指大廈27樓一單位傳出異味，懷疑漏煤氣，煤氣公司職員接報到場了解。大約一小時後，單位突然「嘭」一聲爆炸，更有冷氣機及窗框被炸出大廈。救援人員趕至搜索，從涉事單位救出身受二級燒傷的姓劉（52歲）男戶主，而同層一名姓李（76歲）男鄰居亦報稱受驚胸痛，二人均清醒由救護車送院治理，劉其後轉送伊利沙伯醫院，情況危殆；另有一名途經老婦被現場濺出的碎片割傷手指，經敷治後毋須送院。受事件影響，大批居民需要疏散落樓。

現場所見，該單位的大門及鐵閘被炸開，鋁窗玻璃盡碎，有部分窗框鬆脫，掛在外牆搖搖欲墜，另有3個窗框分別被炸飛至兒童遊樂場、一條馬路之隔的行人路和對面山坡；與此同時，冷氣機殘骸、大量雜物及玻璃碎片則散落於大廈周圍地面，顯見爆炸威力巨大。事發後，消防上樓移除有危險的窗框，警員一度封鎖上址對開的連德道來回全線，以策安全。據了解，涉事單位住有一家4口，事發時只得劉男在家，懷疑他在煮食途中，爐頭突然爆炸。執法部門正就意外展開進一步調查。

疑煤氣喉鬆脫肇禍 住戶黃先生指，當時聽到該單位傳出一聲巨響，但不見有火光，他飼養的兩隻鸚鵡被嚇得振翅飛走，幸好他及時尋回寵物，並帶同牠們逃至大廈對開公園暫避。

機電工程署回覆傳媒，指派員到場經初步調查，懷疑肇事單位廚房內，一條接駁着一個煤氣煮食爐的煤氣軟喉管被人鬆脫，導致煤氣洩漏。機電署會繼續協助相關部門調查。據該署紀錄，涉事單位及大廈樓層過往3年並無發生任何煤氣洩漏事故。