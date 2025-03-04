小巴剷渠阻交通 揭4少年偷駕元兇

車Cam直擊逃走 疑貪玩闖禍自首 大帽山一輛本來停泊在川龍村路邊的專線小巴，昨晨被發現剷落附近坑渠，阻礙交通。車主收到通知後大感疑惑，即時到場查看車況，並透過翻查車Cam影片，得悉「兇手」疑為4名少年，其中兩人擅自登車及開動小巴，其餘同黨則在旁拍攝兼「睇水」。期間，「臨時司機」愈開愈快，小巴沿路「蛇行」數十米，最後撞渠失事。他們自知闖禍，隨即棄車逃之夭夭。執法部門已將案件列作偷車跟進，包括學生及侍應等4人其後自首。

昨晨約10時55分，執法部門接獲一名姓曾小巴女車主報案，指夜更司機在前晚將一輛專線小巴停泊於川龍村對開的單線雙程路，以待中更司機稍後取車開工，但該輛小巴在此段期間「離奇」駛前數十米，最後剷上石壆及衝落坑渠。她收到途經駕駛人士投訴阻路，方知小巴遇上事故，懷疑有人擅自取車駕駛。

2人登車 2人舉機拍攝睇水 據悉，曾女到場檢查小巴時，發現其引擎仍然啟動，車匙插好，車內並無財物損失。警員到場翻看車Cam影片調查，相信4名少年較早前曾登上小巴，有人在車內煙灰缸中發現車匙，並在開車時釀成意外。初步調查相信，該批少年並非村民，懷疑是因貪玩犯案。

據悉，該4名少年（14至17歲）下午自首後被捕，當中17歲少年報任侍應，其餘人士為學生。其中一名被捕少年的母親在川龍附近工作，昨晨相約另外3人到其母工作地點一帶遊玩，期間有人駕駛小巴引致意外。執法部門經初步調查，4人涉嫌未獲授權而取用運輸工具；其中一名16歲少年另涉嫌無牌駕駛及駕駛時沒有第三者保險。所有被捕人已獲准保釋候查。

根據涉事小巴的車Cam片段，整個偷車及撞車過程為時約兩分鐘。昨晨早上約9時35分，其中兩名少年擅自登車駕駛，另有兩名同黨在車前「睇水」，同時舉起手機拍攝記錄。期間，有人懷疑無任何駕駛經驗，導致小巴一下子猛衝向前，拍片少年亦被「嚇窒」，連忙跑到路邊躲避。小巴甫開動不足20米，車頭便明顯歪向右邊，險撞向一輛停泊私家車，「司機」扭軚向左挽救，才在最後一刻避過相撞。小巴沿途搖擺不定，速度亦有所加快，繼續駛前多50米後，最終落坑「收場」，4名涉事少年亦相繼落荒而逃。