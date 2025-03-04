傳體育園爆漏洞 有人繞安檢入場

【本報訊】啟德體育園開幕禮上周六（1日）舉行，8,500張門票在開售約半小時售罄，更一度出現「黃牛票」，有報道指當日有男子在體育園外收取每位1,000的報酬，帶人「走後門」入場，期間毋須安檢和驗票，持違禁品如長傘及專業相機也順利進場。體育園昨回應指會嚴肅處理事件，正與執法部門緊密聯繫。

據報有一名操普通話男子在體育園外向路人搭訕，聲稱可帶人入場觀看開幕禮，開價每位1,000元，兩人同行則收1,600元，而高處座位則每人1,500元，又聲稱已跟驗票人員「打好招呼」，即使帶長柄雨傘及專業相機也可進場，期間沒人對他們進行安檢或驗票。

操普通話漢 取酬拉客 該男子又安排座位予後門進場的人，稱贈送或派發的門票會有人「甩底」而出現空位，毋須擔心被趕。

議員江玉歡表示，該男子的行為可能干犯盜竊罪，即以欺騙手段取得財產。若他是開幕禮的外判商、製作公司或體育園職員等，則可能觸及《防止賄賂條例》中代理人的貪污交易，即隱瞞僱主私下收受利益，園方需要嚴查相關管理漏洞。啟德體育園回應指，關注並會嚴肅處理事件，正積極與保安公司了解及跟進，又說絕不容許未持有效門票的人士進入啟德主場館參與活動，亦正與執法部門緊密聯繫，若調查發現有懷疑違法情況，會轉交相關部門跟進。