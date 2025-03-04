穆斯林旅業代表訪港 考察配套

【本報訊】政府盼推廣香港成為「穆斯林友善」旅遊目的地，香港旅遊發展局（旅發局）早前舉辦東南亞穆斯林業界訪港考察團，接待逾20名來自東南亞市場的穆斯林旅遊業界代表，體驗香港最新的穆斯林友善配套及旅遊產品。業界代表訪港期間，在餐飲、住宿及購物上均留下不俗評價，旅發局亦為旅遊業前線人員製作全新培訓素材，以加深他們對穆斯林文化及接待穆斯林旅客等的認知。

旅發局在上月17日至20日，邀請了22名來自新加坡、馬來西亞及印尼的穆斯林旅遊業界代表訪港4日3夜。他們參觀了本港多間已取得國際知名穆斯林旅遊推廣公司「新月評等（CrescentRating）」穆斯林友善評級的酒店，視察當中的穆斯林友善住宿配套與餐飲服務；亦品嘗最新獲清真認證的中菜、地道蟹粉沾麵、香港製造手工曲奇，以及港式點心等。

印尼旅社信心增 此外，考察團也先後到訪主題樂園參觀穆斯林友善設施，乘搭昂坪360纜車登上昂坪市集，學習製作大澳著名的特產鹹蛋黃，認識「東方威尼斯」的獨特飲食文化。考察團之一的印尼旅行社「Moslem Tour–Panorama JTB」代表AB Sadewa指，透過今次考察，他看到香港在完善穆斯林友善旅遊配套方面取得很大進展，增加他對香港能符合穆斯林標準的信心。

旅發局副總幹事葉貞德指，旅發局自2024年初開始，已一直運用多元化策略，循認證、教育及宣傳3大方向，締造香港穆斯林友善的旅遊環境，獲得不少持份者及旅遊相關業界支持。旅發局正為旅遊業前線人員製作全新培訓素材，以加深他們對穆斯林文化接待穆斯林旅客等的認知，未來亦會加強於穆斯林客源市場推廣香港旅遊。