屹立北角逾半世紀 新光戲院熄燈拉閘

【本報訊】北角新光戲院昨在演出最後一場粵劇後正式熄燈拉閘結業，眾多戲迷把握機會到場看戲。另有不少人專程來拍照留念，包括與投幣磅重機「打卡」，有市民大感不捨，指戲院難逃時代巨輪而消失的命運。新光戲院附近食肆店主則說，平時有很多戲迷於看戲前後來光顧，慨嘆戲院結業後，會對該處的人流及生意有影響。

新光戲院保留着掛在天花板的108個波波燈，舊式投幣磅重機等，門口掛着紫色的「全院滿座」旗幟。隨着戲院結業，相信此情此景難再重現。

戲院昨晚上演的最後一場戲是現代粵劇《小平你好》，由晚上7時半開始，至晚上約11時。散場後，戲院拉閘熄燈，屹立北角逾半世紀的戲院現址，之後將由教會接手。

市民不捨 特意跨區「送別」 有街坊對戲院結業大感可惜，指未來不知道可在哪裏觀看大戲；另有從新界西專程前來的市民說，本來沒看粵劇的習慣，只是小時候曾跟母親來看戲，在戲院結業前特意前來緬懷一番；他又說大堂的布置與當年一樣，極具情懷。

全港最後一個私營劇院「新光戲院」位於北角英皇道僑輝大廈，大廈業權在去年以7.5億元作價，轉售予基督教教會Island ECC，並將改作宗教用途。教會準備用至少兩年裝修，變成現代化風格，用作舉辦各類型活動，例如畢業典禮、鋼琴演奏等。