房地產低迷 議員倡北都按規模補地價

【本報訊】在龐大財赤下，政府仍要加快發展北部都會區。有議員認為傳統產業或遇瓶頸，新時代需要新增長點，因此有必要，又指目前財政緊絀、房地產不興旺，現時發展商轉趨審慎，單靠賣地收益，難以持續支撐公共財政。他指傳統補地價方式需按地積比上限，一次性繳付全額地價，建議改為按發展規模補地價，同時使用組裝合成法，降低企業成本並方便發展。

促善用組裝合成法降成本 議員劉國勳昨指出，現時發展商即使不用盡地積比興建大廈，亦需一筆過補地價，推高初期成本。他建議政府「按實補價」，按實際規模補地價及分期發展、減低風險。就建造方式，他建議推行「1.5級產業園」先導計劃，讓企業建設非永久性的建構物，善用「MIC 組裝合成」等技術，能夠「留白」、保持發展彈性。

在土地用途方面，他認為以往新發展區的規劃未必再符合目前的發展需要，部分土地市場反應不熱烈，應「動態規劃」。他指現行政策會列明每幅土地的用途，建議改為「負面清單」列明不能發展的範疇，允許發展商自由組合產業與商業功能，鼓勵創新業態。

他又認為現時最長7年的短期租約原則，難以支撐企業中長期投資需求，建議限延長至15年或20年。他又建議政府推動多元土地發展模式，同時將土地招標從「價高者得」轉向技術標及價格標的「雙信封制」。

對於部門協作上，他指北部都會區工作涉及不同政府部門和法例，建議設立北都條例及北都管理局，以較高層次統整北都相關的發展，以免政出多門、拖慢建設進度。