淫審員陪審員加津貼煞停

【本報訊】政府預料2024/25年度財赤達872億元，又提出政府人員薪酬凍薪，司法機構原先建議調整陪審員和證人的津貼及淫審處審裁委員的酬金，幅度介乎2.8%至6%不等，近日以政府加大力度控制公共開支為由，決定今年不會推行調整津貼額和酬金的建議，並於2026年進行下一次檢討時再考慮有關建議。

原定將增經常性開支40萬 司法機構昨向立法會相關事務委員會提交文件，指委員沒有就相關津貼額和酬金調整提出意見，但預算案提出加大力度控制公共開支而不會推行。根據早前提交的文件，原定建議的相關調整將增加經常性開支約40萬元。

自2016年起，司法機構政務處就相關津貼額進行每兩年一檢，最近一次為去年。據相關文件數字，淫審處成員酬金較2022年採納金額提升2.8%，每日及半日薪酬分別增至1,085元及545元。

文件又建議陪審員一天津貼額增至1,030元；普通證人調整為一天上限690元及不超過4小時者的上限340元；專業人士證人及專家證人增至一天上限3,485元及不超過4小時者的上限的1,740元。跟2022年檢討探納的數字相比，三者的加幅分別為3.7%、5.3%和6%。