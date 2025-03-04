4區聯廈聯管 目標6月簽首份協議

【本報訊】為改善舊樓及三無大廈的管理及樓宇安全，政府計劃在今年上半年在油尖旺、深水埗、九龍城及荃灣等4區，推行為期一年的「聯廈聯管」試驗計劃，當局期望約在6月簽訂首份協議，推展計劃。油尖旺區議會今日將開會討論有關建議，計劃在界限街、彌敦道、鴉蘭街及塘尾道一帶推行。

界限街 彌敦道等作試點 「聯廈聯管」試驗計劃主要是透過在區內選定目標小區，委聘非政府組織，接觸「三無大廈」和舊式單幢樓宇業主或法團，鼓勵及協助他們參加。

當局提交區議會的文件指出，獲委聘的非政府組織須提供5項主要服務，包括舉行諮詢會議，除了目標大廈法團、業主、住戶出席，亦要邀請當區區議員參與，向他們宣傳計劃；如果法團有興趣參加，就協助法團召開會議討論表決，一旦有關大廈未成立法團，又或者法團管委會已停止運作，就要先按法例規定，轉介或協助他們成立或恢復法團運作。另外，亦要協助參與大廈處理採購「聯廈聯管」服務，在推行後監察大廈管理狀況，每月提交報告。

當局指在諮詢4個區議會後，便會邀請非政府組織提交報價及建議書，期望大約在6月簽訂首份協議，推展計劃，而在甄選的過程中，除了考慮價錢，亦着重有關組織的能力，能否提出嶄新方法，促成業主參與計劃。

政府已預留700萬元開展有關計劃，在4區各委聘一間非政府組織，但不會為參與計劃大廈數目定硬指標，亦不會設最低門檻，即使只有兩幢大廈參與都會展開，因只要計劃能夠起動，證明「聯廈聯管」有效運作，其他業主將更有信心參與。