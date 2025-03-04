二代美國隊長提覆核被拒 官令付一半訟費

【本報訊】被稱為「二代美國隊長」的馬俊文在《港區國安法》生效後，涉嫌宣揚涉及分裂國家的口號，經審訊後被裁定煽動他人分裂國家罪成，判囚5年9個月，經上訴後減刑至監禁5年。原本行為良好的囚犯可獲減刑，馬俊文原定於今年3月25日提早獲釋。但《維護國家安全條例草案》於去年3月23日刊憲生效後，他不能提早獲釋。馬俊文入稟高院申請司法覆核被拒，當時法官不作訟費命令。懲教署不服訟費決定，要求法庭頒令更改訟費令。高院法官李運騰昨頒判詞，下令馬俊文須支付訴訟一半訟費，以及是次更改命令之全數訟費。

司法覆核申請人為馬俊文，答辯人為懲教署署長。入稟狀指出，馬俊文因煽動分裂國家罪成判囚5年，自2020年11月24日已在塘福懲教所服刑40個月。2024年2月24日，他獲告知可於今年3月25日提早獲釋。到3月23日，《維護國家安全條例草案》刊憲生效後，馬俊文被告知不能提早獲釋，需繼續服刑至少一年。馬俊文要求法庭推翻懲教署決定。法官指懲教署有權作出相關決定，駁回司法覆核申請。由於涉及重要法律議題和公眾利益，因此不作訟費命令。

是次更改命令須付全數訟費 答辯方不服訟費決定，要求法庭頒令馬俊文支付申請覆核、開庭聽取陳詞及是次更改訟費命令申請所衍生的訟費。法官於判詞指，是次是第一宗牽涉《維護國家安全條例草案》的司法覆核申請，冀判詞可以讓公眾更了解懲教署處理相關案件時的程序。雖然馬俊文僅就其中一個理據獲批許可，但該理據花費了法庭一定時間去考慮。綜觀所有因素，法官下令馬俊文就申請覆核、開庭聽取陳詞程序支付一半訟費，是次更改命令之訟費則須全數支付。案件編號：HCAL 979/2024