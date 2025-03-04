趁中美貿易談判情勢 黎想帶入港人權議題

控方完成24日盤問 辯方明日開始覆問 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，黎智英昨續接受盤問。黎承認，想美國在跟中國進行貿易談判時，把香港人權和法治議題帶入議程，並同意美國終止香港特別待遇。控方指黎智英為美國而非香港爭取利益，但黎否認。控方完成歷時24日的盤問，辯方將在明日開始覆問，預計需時一日。

2020年11月，黎智英於線上節目《Live Chat with Jimmy Lai》稱如果美國制裁中共科技輸出，其他國家需跟隨，將嚴重打擊中國經濟。對談嘉賓、以色列前副總理夏蘭斯基提及，當年蘇聯被指迫害異見者，前美國總統卡特下令停止出售部分超級電腦去蘇聯，認為美國可以效法，對香港及中共做同一件事。黎同意並稱這十分重要。翌月另一篇專欄文章，黎寫到「美國若是全面禁制向中國輸出科技和芯片，將沉重打擊其科技研發」、「專橫的強權將面臨挑戰，走向崩潰」。

控方質疑，國安法生效後，黎智英仍繼續提到科技制裁。他不僅指出事實，還鼓吹實施，着墨於為中國帶來的負面影響。黎否認，重申當時科技制裁及封鎖已實施，他只是陳述事實及分析。黎承認多次在《Live Chat with Jimmy Lai》中，提及支持美國把香港及新疆關於人權法治的議題，帶入跟中國的貿易談判中。他想看到這種情況發生，這是他的建議。控方質疑，這是一種敵對行動，想中國屈服。黎不同意謂在他眼中，人權和自由是人與生俱來的權利，把兩者連繫至貿易的建議合乎邏輯。

同意美撤港特殊地位脅迫中國 控方展示黎智英在2020年7月中傳給Mark Simon的訊息，稱前國務卿蓬佩奧的助理Mary Kissel就美國跟香港斷絕聯繫問黎看法，黎回覆稱，美國取消香港特殊地位做法正確，因為透過關閉香港這個窗口，可更容易迫使中國接受美國的要求；訊息又指，透過制裁能阻止中國壓制香港。

否認為美國而非香港爭取利益 控方指出，黎智英知道Mark Simon會將訊息轉告Mary Kissel，即黎是直接要求制裁中國。同時，黎希望美國終止香港特別待遇的舉動延續下去。黎否認，謂他的訊息只是回答問題，而當時香港特別待遇已經取消。控方指，黎是在為美國而非香港爭取利益。黎否認，稱自己是在為香港爭取自由。

2021年6月，《蘋果日報》刊登由方圓撰寫、題為（美國離間中俄，中共有苦自知）的「蘋論」文章，內容寫到「此後西方各強國齊心，脅迫中共遵守國際規則，又在經濟和科技上圍堵，中共遲早吃不消。到最後，除了低頭，也只有拚死一戰了」。黎智英庭上指，文章不是他寫，並不一定代表《蘋果》立場。控方指，黎知道文章有意圖煽動仇恨。黎否認。

控方完成盤問後，會輪到辯方覆問。辯方希望明天開始覆問，預計需時一日，獲法庭批准。完成覆問後，法庭會處理專家證供、進一步同意案情等事宜。涉案4名被告包括黎智英（77歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。

4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯重點